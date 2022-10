Melle lebt finanziell über seine Verhältnisse, befürchtet Kämmerer Dirk Hensiek. Foto: unsplash.com/Dimitri Karastelev up-down up-down „Das ist besorgniserregend“ Melles Finanzchef Hensiek schlägt Alarm: Das dicke Ende kommt wohl erst noch Von Michael Hengehold | 18.10.2022, 15:33 Uhr

Dass der Herr der Kasse mahnt und zur Sparsamkeit aufruft, ist normal. Doch was Melles Kämmerer Dirk Hensiek der Politik im Stadtrat mit auf den Weg gegeben hat, geht weit darüber hinaus. Tenor: Wenn wir so weitermachen, fahren wir an die Wand.