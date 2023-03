Hier verkündet Melles Bürgermeisterin Jutta Dettmann im Stadtrat gerade, dass sie die Stelle des Finanzchefs der Stadt, die noch Dirk Hensiek (rechts) innehat, neu ausschreiben möchte. Foto: Michael Hengehold up-down up-down „Es ist ein Fehler“ Melles Bürgermeisterin Dettmann will Finanzchef Hensiek nicht mehr: Harte Kritik Von Michael Hengehold | 23.03.2023, 14:55 Uhr

Bürgermeisterin Jutta Dettmann hat am Mittwochabend im Stadtrat bekanntgegeben, dass sie die Stelle des Kämmerers in Melle, die Dirk Hensiek bekleidet, neu ausschreiben will. Daraufhin gab es von den Ratsmitgliedern viel Lob für Hensiek und deutliche Worte in Richtung Dettmann.