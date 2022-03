Schöne Erinnerungen: Karl-Wilhelm Möller mit den Autogrammkarten bekannter Persönlichkeiten, die in Melle aufgetreten sind. FOTO: Simone Grawe Ab 30. April im Ruhestand Bierchen mit Bap, Bares für Schmidt: Was Melles Amtsleiter Karl-Wilhelm Möller erlebte Von Simone Grawe | 16.03.2022, 15:52 Uhr

Nach fast fünf Jahrzehnten im Dienst der Stadt Melle geht Karl-Wilhelm Möller als Amtseiter am 30. April in den Ruhestand. Was er mit Bap, Harald Schmidt und mit einem Reisebus in Bad Dürrenberg erlebt hat, erzählt er im Gespräch mit unserer Redaktion