Die Gesmolderin Marita Hüdepohl ist es gewohnt, in größeren Mengen zu kochen, schließlich hat sie jahrelang mit ihrem Mann Heinz eine Gaststätte im Ort betrieben. Zusammen mit ihrer Freundin Ulrike Niederwestberg haben sie Anfang des Jahres für den guten Zweck hunderte Portionen Grünkohl zubereitet. Foto: Hüdepohl up-down up-down Hilfe für die Tafel Melle Gesmolder verkaufen hunderte Portionen an Grünkohl für den guten Zweck Von Ina Wemhöner | 10.03.2023, 06:08 Uhr

Das Meller Ehepaar Marita und Heinz Hüdepohl sind es gewohnt, in größeren Mengen zu kochen, schließlich haben sie jahrelang eine Gaststätte in Gesmold betrieben. Zusammen mit ihrer ehemaligen Angestellten und Freundin Ulrike Niederwestberg haben sie für den guten Zweck an zwei Wochenenden über 400 Portionen Grünkohl zubereitet.