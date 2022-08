Die Treckerfreunde aus Buer freuen sich auf das Treckertreffen am kommenden Wochenende. FOTO: Verein Traktoren und historische Landmaschinen up-down up-down Treckertreffen in Meesdorf Ausfahrt, Vorführungen, Kinderprogramm: Meller Treckerfreunde laden ein Von Simone Grawe | 01.08.2022, 12:15 Uhr

Nach vier Jahren Pause lädt der Verein Traktoren und historische Landmaschinen Grönegau-Buer am Samstag, 6., und Sonntag, 7. August, wieder zum Treckertreffen am Bergsiek in Meesdorf ein.