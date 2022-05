Marco Wittmann (links) und Esteban Muth sind in dieser DTM-Saison für das Meller Team Walkenhorst Motorsport im Rennen. FOTO: DTM Rennen am Lausitzring am Wochenende Neues Auto, zweiter Fahrer: So rast das Meller Team Walkenhorst in die DTM-Saison Von Heike Dierks | 20.05.2022, 15:30 Uhr

Das Team Walkenhorst Motorsport geht in seine zweite DTM-Saison – und ist erstmals mit zwei Fahrern am Start. Dieses Wochenende (21. und 22. Mai) gastiert der Motorsporttross zu zwei Rennen am Lausitzring. Das Wichtigste zum Meller Rennstall und zur renommierten Rennsportserie.