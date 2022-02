Erstmals selber auf dem Cover: Sven Kammeyer als Frontmann des Dance-Projects Nomansland. FOTO: BMG Ariola Erst Tänzer, später in den Charts Die unglaubliche Popstar-Karriere des Mellers Sven Kammeyer Von Michael Hengehold | 26.02.2022, 07:00 Uhr

Sven Kammeyer konnte nicht tanzen und wurde Tänzer bei Blümchen. Er konnte nicht singen, platzierte sich aber mit gleich zwei Projekten in den Charts. Er lernte die Stars von Caught In The Act bis Backstreet Boys kennen. Was der Meller vor 20 Jahren erlebte.