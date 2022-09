Es dürfte wieder trubelig werden in der Meller City, denn nach zwei Jahren Corona-Pause kehrt der beliebte Stadtlauf zurück. Foto: Catharina Kellermann (Archivbild) up-down up-down Online-Anmeldung nur bis Mittwoch Meller Stadtlauf kommt am 10. September nach zwei Corona-Jahren zurück Von Heike Dierks | 04.09.2022, 12:23 Uhr

In den vergangenen zwei Jahren lief coronabedingt nichts. Doch jetzt ist der Meller Stadtlauf zurück. Am Samstag, 10. September, wird die Traditionsveranstaltung des SC Melle zum 18. Mal und in bewährter Form in der Meller City stattfinden. Alle Infos zu Strecken, Anmeldung, Rahmenprogramm und Co.