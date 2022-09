Die jungen Lauftalente des SC Melle sind bereit für den Meller Stadtlauf. Foto: Langkopf up-down up-down Die Meller Sport-Vorschau Der Stadtlauf des SC Melle feiert am Samstag sein Comeback Von Heike Dierks, Mattis Wittenbrock | 08.09.2022, 16:34 Uhr

Die Tischtennisspielerinnen der SV Oldendorf stehen am Freitag vor ihrem zweiten Heimspiel in der jungen Regionalliga-Saison. Am Samstag feiert der Meller Stadtlauf sein Comeback nach zwei Corona-Jahren. Der Meller Sport-Überblick zum Wochenende.