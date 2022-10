Die Genossen tagten in der Oldendorfer Sägemühle. Foto: Karsten Grosser up-down up-down Entscheidungen des Stadtparteitags Meller SPD will künftig weniger Wahlplakate aufhängen Von Karsten Grosser | 03.10.2022, 14:23 Uhr

Die Genossen der Meller SPD haben am Freitag während des Stadtparteitags in der Alten Sägemühle in Oldendorf über viele Anträge abgestimmt. Mitunter waren die Absichten schwammig oder recht speziell. Zwei Entscheidungen bedeuten jedoch grundsätzliche Änderungen.