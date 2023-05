Erlebnis für Kinder: Einblicke in längst vergangenen Zeiten wird Jenny von Voigts alias Babette Winter auf Schloss Bruche gewähren. Foto: Landschaftsverband Osnabrücker Land up-down up-down Lesung, Theater, Musik Mit diesen Höhepunkten wartet der „Meller Sommer“ im Jahr 2023 auf Von noz.de | 30.05.2023, 17:53 Uhr

Außergewöhnliche Veranstaltungen an wunderbaren Orten zu präsentieren: So lautet das Konzept der Veranstaltungsreihe „Meller Sommer – Kunst und Kultur auf dem Lande“. In dieser Saison dürfen sich die Besucher auf diese vier Höhepunkte freuen.