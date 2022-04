Die vier Meller Serviceclubs wollen die Menschen in der Ukraine weiterhin unterstützen. (Symbolfoto) FOTO: dpa/Fabian Strauch Gehhilfen dringend benötigt Meller Serviceclubs helfen der Ukraine: Nächster Hilfstransport startet Dienstag Von Simone Grawe | 22.04.2022, 16:15 Uhr

Die vier Meller Serviceclubs setzen ihre Spenden- und Hilfsaktion für die Menschen in der Ukraine fort. Am Dienstag, 26. April 2022, soll ein weiterer Hilfstransport in die Kriegsregion starten, um dort Familien mit dringend benötigten Hilfsgütern zu versorgen.