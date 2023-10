Den Auftakt macht die Schützengesellschaft Buer. Sie lädt am Samstag, 4. November, ab 20 Uhr ins Wente 2.0 an der Westerhausener Straße 49 in Westerhausen zum Winterball ein – frei nach dem Motto „Tausend Takte Tanzmusik!“, wie es in einer Mitteilung des Schützenkreises Grönegau heißt.

Wo gibt es Eintrittskarten für den Winterball?

„Wir freuen uns auf eine ereignisreiche Ballnacht“, stellt Präsidentin Claudia Weber fest. Zum Ball sei jedoch nicht nur das Schützenvolk, sondern auch die übrige Bevölkerung willkommen. Eintrittskarten für den Winterball der Schützengesellschaft Buer sind ausschließlich an der Abendkasse erhältlich. Die Tickets kosten 8 Euro.

Den Ball werde das Königspaar Patrick I. (Schlattmann) und Rebecca I. (Schultz) mit einem Walzer eröffnen. Aufgelegt werde von „Musik & Sound – Ihr DJ on Tour“. Laut Mitteilung wird das Programm abgerundet durch eine Tombola.

Nach Buer folgen noch weitere Schützenbälle in Melle. Alle Termine in der Übersicht: