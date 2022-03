Für ein Ende des Krieges in der Ukraine zogen am Montan die Schüler und Lehrer der Grundschule Oldendorf sowie einige Eltern mit einem Friedensmarsch durch den Ort. FOTO: Stefan Gelhot Erste ukrainische Kinder im Unterricht Meller Schüler setzen mit Friedensmarsch Zeichen gegen den Krieg Von Johannes Kleigrewe | 14.03.2022, 18:06 Uhr

Der Krieg in der Ukraine beschäftigt nicht nur die Erwachsenen. Auch in den Schulen ist die Situation immer wieder Thema und die Kinder wollen helfen. Die Schüler der Grundschule Oldendorf protestierten am Montag mit einem Friedensmarsch gegen den Krieg in der Ukraine. An ihrer Schule nehmen bereits drei ukrainische Kinder, die vor den Kämpfen geflohen sind, am Unterricht teil.