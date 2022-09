Die Meller Schriftstellerin Ilse Losa soll im Rahmen des Projektes Frauenorte Niedersachsen dauerhaft gewürdigt werden. Foto: Archiv/Doris Horst up-down up-down Veranstaltung in der „Wilden Rose“ So soll die Meller Schriftstellerin Ilse Losa gewürdigt werden Von noz.de | 14.09.2022, 15:14 Uhr

„Melle auf dem Weg zum Frauenort: Ilse Losa.“ So lautet der Titel einer Veranstaltung, die im Rahmen des „Meller Kulturherbstes“ am Dienstag, 27. September, um 19 Uhr im Kulturzentrum „Wilde Rose“ an der Borgholzhausener Straße beginnt.