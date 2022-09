Der Tuning-Experte Christian Tost hat eine Vorliebe für historische Rennautos. In diesem Fahrzeug gewann einst der Formel2-Rennfahrer Graham Hill den Grand-Prix in Monza. Foto: Stefan Gelhot up-down up-down Besuch in einer besonderen Werkstatt Christian Tost aus Melle schraubt an Rennautos von Motosport-Legenden Von Ina Wemhöner | 13.09.2022, 11:32 Uhr

Er ist ein Pionier in der Branche, kaum einer kennt sich so gut mit historischen Rennfahrzeugen aus wie er: Christian Tost aus Melle. Zu seinen Kunden gehören die Größen des Motorsports und in seiner Werkstatt finden sich Oldtimer, die Geschichte geschrieben haben.