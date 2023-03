Seit mehr als 30 Jahren betreibt Kornelia Rahn ihre Änderungsschneiderei in Melle. Foto: Ronja Ackermann up-down up-down Ein Bräutigam in Eile Fast Fashion und Anekdoten: Meller Schneiderin plaudert aus dem Nähkästchen Von Ronja Ackermann | 28.03.2023, 06:20 Uhr

Seit mehr als 30 Jahren betreibt Kornelia Rahn eine Änderungsschneiderei an der Gesmolder Straße in Melle. Eine Zeit, in der sie so manche Anekdote erlebt hat. Und wie denkt sie eigentlich über Billigkleidung?