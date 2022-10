Das Kinderstück „Mapilis Traum“ gehört zum Programm des Puppenspiel-Festivals 2022. Foto: Mapili-Theater up-down up-down Kartenvorverkauf gestartet Diese Stücke sind beim Meller Puppenspiel-Festival 2022 zu sehen Von noz.de | 12.10.2022, 13:29 Uhr

Am 29. und 30. Oktober 2022 findet im Forum Melle das 26. Meller Puppenspiel-Festival statt. Für die sechs Stücke an den beiden Spieltagen können jetzt Karten gekauft werden. Der besten Darstellung winkt der Kulturpreis „Meller Else 2022“.