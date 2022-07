Pol Alvarez Viciana spielt bei den Orgeltagen in Melle. FOTO: May Zircus up-down up-down Konzert am 3. August Pol Alvarez Viciano aus Barcelona spielt beim Meller Orgelsommer 2022 Von noz.de | 31.07.2022, 10:03 Uhr

Im Meller Orgelsommer musiziert in diesem Jahr auch der junge Organist Pol Alvarez Viciano aus Barcelona. Das Konzert ist am Mittwoch, 3. August um 20.15 Uhr in der St.-Petri-Kirche Melle. Der Eintritt ist frei.