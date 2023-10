Fast 140 Sänger auf der Bühne Herbstfestival in Neuenkirchen: „Meller Mega Chor“ begeistert 500 Zuhörer Von Alexandra Stratmeier | 09.10.2023, 15:31 Uhr Eberhard Richter hieß die Zuhörer beim Herbstfefstival auf dem Erdbeerhof Böckmann willkommen. Foto: Alexandra Stratmeier up-down up-down

Ein Konzerterlebnis der besonderen Art genossen die Besucher am Samstag bei der Premiere des Meller Mega Chors samt „Sing together“-Aktion auf dem Erdbeerhof Böckmann in Neuenkirchen. Die gelungene Interaktion zwischen den rund 140 Sängern und dem Publikum sorgte für Begeisterung in der Festhalle.