Zum Auftakt ein Konzert Rund 20 Veranstaltungen: Meller Kulturherbst beginnt am Freitag Von Christina Wiesmann | 12.09.2022, 17:58 Uhr

Der „Meller Kulturherbst“ beginnt am kommenden Freitag. Das Auftaktprogramm: Ein Konzert in der Insel der Künste in Melle-Mitte.