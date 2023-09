Worum geht es? Ob Konzerte, Tanz, Vortrag, Ausstellungen oder Lesungen– für das weit über die Grenzen der Stadt Melle hinaus bekannte Format haben Nicole Järisch und Charlotte Johansson vom städtischen Kultur- und Tourismusbüro ein buntes Kaleidoskop an Glanzlichtern vorbereitet, heißt es in einer Pressemitteilung.

Kunst und Musik

Und was wird alles angeboten? Zum Start in die Kulturherbst-Saison geht es vor allem rhythmisch zu, versprechen die Veranstalter: Unter dem Motto „Healing“ präsentieren Peter Panduranga Bayreuther und seine Band am Samstag, 16. September, 15.30 Uhr, im Kulturzentrum „Wilde Rose“ in Altenmelle Rock-Jazz zum Tanzen.

Der Meller Kulturherbst zeichnet sich auch in diesem Jahr dadurch aus, dass die Veranstaltungen an ganz unterschiedlichen Orten stattfinden: Beispielsweise in der St.-Bartholomäus-Kirche Wellingholzhausen, die vom 22. bis zum 24. September Schauplatz der Ausstellung „Kunst in der Kirche“ mit Werken ortsansässiger Künstler ist. Zudem wird ein Meller Kunstgang angeboten, bei dem Kunstschaffende vom 6. Bis zum 29. Oktober eine Auswahl ihrer Werke in den Schaufenstern der Geschäfte präsentieren. Parallel dazu findet eine begleitende Ausstellung in der Alten Posthalterei in Melle-Mitte statt.

Nur wenige Meter von der Kirche entfernt – im „Fachwerk 1775“ – heißt es am Samstag, 30. September, ab 20 Uhr „Rock’n’Roll“ mit dem Konzert von de Gruppe The Silverettes.

Marlene Dietrich und Irish Folk

Was sind weiterer Höhepunkt im Programm? Im Rahmen einer Kooperationsveranstaltung zwischen der Stadt Melle und dem Kulturring Melle liest Claudia Michelsen am Samstag, 14. Oktober, 19 Uhr, im Forum Melle „Marlene Dietrich“, während die Martinimusik am Sonntag, 5. November, 17 Uhr, in der St.-Martini-Kirche zu Buer die „Irish Folk-Kirchentour 2023“ der Kilkenny-Band präsentiert.

Die Alte Posthalterei steht am Donnerstag, 9. November, 19.30 Uhr, im Mittelpunkt der Vernissage zur Ausstellung „Frauenorte Niedersachsen – über 1.000 Jahre Frauengeschichte“. Ab dem 10. November ist in den Galerieräumen des Vereins zur Förderung von Kunst und Kultur die Ausstellung „Uferzone“ mit Werken der Malerin Beate Köhne zu besichtigen und am Sonntag, 12. November, 17 Uhr, richtet die „Insel der Künste“ eine musikalische Lesung zu Wilhelm Busch mit Ulli Paschke aus.

Und was kommt zum Finale? Am Dienstag, 14. November, 19 Uhr, steht das „Petri-Forum“ im Gemeindehaus St. Petri in Melle-Mitte im Zeichen eines Vortrags von Hans-Georg Haarmann, der das Thema „Bertolt Brecht und der Krieg“ näher beleuchtet. Nach dem Konzert, das das Meller Kammerorchester am Samstag, 18. November, 20 Uhr, in der St.-Matthäus-Kirche in Melle-Mitte gibt, klingt der „Meller Kulturherbst 2023“ am Samstag, 25. November, 19 Uhr, in der St.-Martini-Kirche zu Buer mit einer Lesung von Reinhold Beckmann aus seinem neuen Buch „Aenne und ihre Brüder – Die Geschichte meiner Mutter“ aus.

Alle Veranstaltungen auf einen Blick gibt es zudem im Internet unter www.kulturherbst-melle.de