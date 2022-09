Die Folk-Band Ticket to Happiness spielt am 17. September 2022 im Fachwerk 1775 in Wellingholzhausen. Foto: Ticket to Happiness up-down up-down Meller Kulturherbst 2022 Ticket to Happiness: Fröhlicher Folk im Fachwerk 1775 in Melle Von Ina Wemhöner | 08.09.2022, 06:12 Uhr

In wenigen Tagen startet der Meller Kulturherbst. Den Auftakt macht am Freitag, 16 September (20 Uhr), das Duo Mon Mari et Moi mit Songs aus ihrem neuen Album in der Insel der Künste. Weiter geht es musikalisch am Samstag, 17. September, um 20 Uhr mit der Folk-Band Ticket to Happiness im Fachwerk 1775.