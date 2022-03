Rufen zur Sachspendenaktion für Geflüchtete in Polen auf: Geschäftsführer Philipp Asbrock, Selena Möller, Miriam Janke-Lanzerath und Inhaber Ingo Wienkämper. FOTO: Simone Grawe Hilfstransport rollt am Samstag Meller Kollegen starten Hilfsaktion für Ukraine-Flüchtlinge in Polen Von Simone Grawe | 01.03.2022, 15:45 Uhr

Das Schicksal vieler Menschen, die aus der Ukraine flüchten, geht auch an den Menschen aus unserer Region nicht spurlos vorbei. Für ukrainische Geflüchtete in Polen haben Mitarbeiter der in Gesmold ansässigen Spedition Wienkämper jetzt eine spontane Sachspendenaktion gestartet.