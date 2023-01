Erwin Wieskus-Fredemann, Annette Twenning und Antonius Hilker von Melle For Future starten am Rathausplatz eine Mahnwache. Foto: Ronja Ackermann up-down up-down Melle For Future Mahnwache in Melle: Klima-Aktivisten trotzen für Lützerath dem Wetter Von Ronja Ackermann | 13.01.2023, 17:48 Uhr

Am Freitagnachmittag starten einige Mitglieder von Melle For Future eine Mahnwache für das Tagebaugebiet Lützerath am Meller Rathausplatz. Samstag soll die Aktion fortgesetzt werden. Was die Aktivisten bewegt.