Die Familie Ostmeyer hat der katholischen Kirchengemeinde St. Barthololmäus Wellingholzhausen ihre Hofstelle vererbt. Foto: Stefan Gelhot up-down up-down Das wird eine Mammutaufgabe Meller Kirchengemeinde erbt Bauernhof und 95 Hektar Land Von Simone Grawe | 13.07.2023, 06:03 Uhr

Eine Hofstelle mit Nebengebäuden und reichlich Land in ländlicher Umgebung zwischen Wellingholzhausen und Gesmold: So definiert sich das großzügige Erbe, das die katholische Kirchengemeinde St. Bartholomäus Wellingholzhausen jetzt antreten kann. So sehen die Pläne der Kirche aus.