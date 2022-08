Gut im Zeitplan: Nach nur wenigen Wochen Bauzeit ist das Erdgeschoss im Rohbau fertig. Foto: Stefan Gelhot up-down up-down Mehr Bedarf durch neuen Studiengang Meller Hochschule wächst: Das tut sich auf der Großbaustelle Von Simone Grawe | 30.08.2022, 14:34 Uhr

Ein neues Seminargebäude für die Berufsakademie Melle und jede Menge Büroflächen: Am westlichen Eingangstor in Melle entsteht ein dreigeschossiges Büro- und Seminargebäude. Was tut sich auf der Großbaustelle?