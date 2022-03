Von Gesmold aus startet eine weitere Hilfsaktion: Rita Sixtus, Kathrin Möller und Michael Rumker beim Verladen und Sortieren der Spenden. FOTO: Stefan Gelhot Tonnenweise Sachspenden Zweiter Hilfstransport startet Dienstag von Melle in die Ukraine Von Simone Grawe | 07.03.2022, 15:21 Uhr

Aus Melle macht sich am Dienstag ein weiterer Hilfstransport in Richtung Ukraine auf den Weg, um die Menschen in dem Kriegsgebiet mit dringend benötigten Sachspenden zu unterstützen. Organisatoren dieser weiteren spontanen Hilfsaktion sind das Meller Landvolk sowie die Gesmolderin Kathrin Möller, die für die Organisation „Liebe im Karton“ einmal mehr Menschen in Not unterstützt.