Das Graphic-Novel-Duo Peter Eickmeyer und Gaby von Borstel bei der Ideenfindung für ihr nächstes Projekt über Heinrich Heine. FOTO: Ina Wemhöner up-down up-down Der Reiz an kontroversen Themen Meller Graphic-Novel-Duo plant Großprojekt über Heinrich Heine Von Ina Wemhöner | 22.07.2022, 08:30 Uhr

Das Meller Ehepaar Peter Eickmeyer und Gaby von Borstel ist ein Dreamteam in Sachen Graphic Novels. Ihr Geheimnis: Sie tauchen tief in die Geschichte der Protagonisten ein. Für ihre Recherchen wagten sie sich bereits an Bord eines Rettungsschiffes vor Libyen und waren an den Schauplätzen des 1. Weltkrieges auf den Spuren von Erich Maria Remarque.