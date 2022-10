Ein Zwerg-Reichshuhn von Julius Knoth aus Melle. Foto: Anke Schneider up-down up-down Bunte Vielfalt und alte Rassen Diese Tiere machen die Meller Rassegeflügelschau zu einer besonderen Von Anke Schneider | 30.10.2022, 11:20 Uhr

In den Hallen des Erdbeerhofes Böckmann gackerte und krähte es am Wochenende gewaltig. Die vier Meller Rassegeflügelzuchtvereine Gerden, Neuenkirchen, Westerhausen und Bruchmühlen stellten zum dritten Mal in Folge eine große Anzahl an Hühnern, Gänsen, Enten und Tauben aus. Viele der Tiere gehören zu einer vom Aussterben bedrohten Haustierrasse – ein Überblick.