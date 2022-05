Hendrik Brune (in blau) und der TSV Riemsloh können den Klassenerhalt mit einem Sieg gegen Bohmte feiern (Archivfoto). FOTO: Stefan Gelhot Bezirksliga, Kreisliga und Kreisklasse Die Meller Fußballvorschau: Diese Entscheidungen können fallen Von Sven Schüer | 19.05.2022, 12:56 Uhr

Die meisten Entscheidungen sind in den Amateurfußballligen bereits gefallen, ein paar stehen aber noch aus. Der TSV Riemsloh kann mit einem Sieg den Klassenerhalt perfekt machen. Das passiert am Wochenende in Melle.