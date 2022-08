SuS Buer sieht sich selbst als Mitfavorit auf den Titel in der 1. Kreisklasse. FOTO: Stefan Gelhot up-down up-down Bezirksliga, Kreisliga und Kreisklasse Die Meller Fußballvorschau: Derby der Aufstiegsfavoriten in Buer Von Sven Schüer | 18.08.2022, 15:06 Uhr

Das kommende Wochenende verspricht spannenden Amateurfußball in allen Klassen, wobei das Derby zwischen Buer und Neuenkirchen heraussticht. Gesmold will seine starke Serie in der Bezirksliga ausbauen.