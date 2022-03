An der Kreuzung Alt Riemsloh/St. Annener Straße in Riemsloh steht eines der wohl ältesten heute noch bewohnbaren Häuser Niedersachens. FOTO: Stefan Gelhot 500 Jahre altes Bauernhaus Meller Familie lebt in einem der ältesten Häuser Niedersachsens Von Simone Grawe | 15.03.2022, 09:32 Uhr

Wohl eines der ältesten erhaltenen und heute noch bewohnbaren Häuser Niedersachsens wird in diesem Jahr 500 Jahre alt. Es wurde im Jahr 1522 erbaut und steht an der Kreuzung Alt Riemsloh/St. Annener Straße und wird von der Familie Peters bewohnt. Was verbirgt sich hinter den Mauern?