Diese fünf angehenden Erzieher von der BBS Melle erzählen von ihrer Zeit im Ausland: Hannah Pogonke, Leon Scherer, Anne Steinblock, Laura Henke, Alexander Buschmann. Foto: Ina Wemhöner Viel Disziplin – und Lego So anders sind Kitas und Schulen in Europa: 5 Meller Erzieher berichten Von Ina Wemhöner | 17.05.2023, 10:08 Uhr

Italien, Spanien, Österreich und Nordirland: Die angehenden Erzieher der BBS in Melle haben über mehrere Wochen in ihrem Auslandspraktikum Einblicke in den Erziehungsstil sowie in das Bildungssystem anderen Länder bekommen. Sie entdeckten dabei teilweise große Unterschiede.