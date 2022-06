Anzeigen und Beleidigungen: Ein Meller hat für hunderte gesorgt. FOTO: Christina Wiesmann Mann beantragt eigene Untersuchung Querulant? Wie ein Meller Polizei und Justiz mit Anzeigen in Atem hält Von Christina Wiesmann | 01.06.2022, 06:05 Uhr

Ein Mann aus Melle bringt Behörden eine ganze Menge Arbeit. So beschäftigt sich ein Sachbearbeiter der Polizeiinspektion Osnabrück vorrangig mit ihm. Auch die Staatsanwaltschaft Osnabrück wird durch den Meller auf Trab gehalten. Aktuell taucht sein Name dort in Akten zu mehreren hundert Verfahren auf.