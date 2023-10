Auch Hochbehälter Wellingholzhausen im Blick Das Meller Wasserwerk soll neu gebaut werden Von Petra Ropers | 04.10.2023, 16:27 Uhr Gefährdet die geplante 380-KV-Leitung die Qualität des im Puschkental geförderten Wassers? Der Betriebsausschuss informierte sich vor Ort. Foto: Petra Ropers up-down up-down

Die Zukunft der Wasserversorgung im Stadtgebiet Melle beschäftigte den Betriebsausschuss. Im Fokus stand nicht nur das Wasserwerk in Melle-Mitte. Auch den Hochbehälter und den Brunnen in Wellingholzhausen nahmen die Ausschussmitglieder im Wortsinne in den Blick.