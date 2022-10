Ein Auto mit vielen Erinnerungen: André Schulz ist mit diesem Kadett groß geworden. Es war 20 Jahre das Familienauto gewesen, bis es verkauft wurde. 15 Jahre später hat der 36-Jährige es zurückgekauft und möchte es zukünftig auch an Söhnchen Karl weitergeben. Foto: Ina Wemhöner up-down up-down „Es riecht noch immer wie damals“ Letzter Wille des Besitzers: Meller André Schulz kauft Ex-Auto der Eltern zurück Von Ina Wemhöner | 07.10.2022, 14:57 Uhr

Der rote Kadett C Aero war 20 Jahre lang das Auto der Familie Schulz, bis es 2003 an einen Bekannten verkauft wurde, der das Cabriolet anschließend restaurierte. Der Mann wurde jedoch schwer krank und sein letzter Wille war es, dass dieses besondere Fahrzeug zurück an die Familie geht.