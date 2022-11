Wer in Melle seinen Schottergarten zu einer Blühwiese umwandelt, kann mit einem Zuschuss rechnen. Archivfoto: Simone Grawe up-down up-down Förderrichtlinien werden angepasst Große Nachfrage: Melle zahlt Geld für Lastenräder und naturnahe Gärten Von Simone Grawe | 21.11.2022, 12:59 Uhr

Wer in Melle einen naturnahen Garten anlegen oder sich ein Lastenrad anschaffen möchte, kann sich freuen, denn die Stadt fördert die Ausgaben mit einem Zuschuss. Diese Förderungen soll es auch künftig geben. Der Umweltausschuss stimmte in seiner jüngsten Sitzung neuen Fassungen zu. Und so sehen sie aus.