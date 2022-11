In den Ausbau der Schulen möchte die Stadt Melle in den kommenden Jahren viel Geld investieren Symbolfoto: dpa/Annette Riedl up-down up-down Diskussion um die Machbarkeitsstudie Melle und seine Schulen: Stadt will viel investieren und die Qualität verbessern Von Simone Grawe | 30.11.2022, 18:30 Uhr

Die Stadt Melle will in den kommenden Jahren mehrere Millionen Euro investieren, um ihre Schulen und Sportstätten zu erweitern oder zu sanieren. Dabei soll insbesondere auch der Qualitätsaspekt in den Blick genommen werden. Warum in diesem Zusammenhang über die Machbarkeitsstudie bislang nur intern beraten wurde, schildert die Verwaltungsspitze.