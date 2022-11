Wissen, wie die Polizeibereitschaft für sie als Bestatter aussieht: Benjamin und Nina Heitz. Foto: Stefan Gelhot up-down up-down Der etwas andere Notdienst Was passiert, wenn der Bestatter in Melle Polizei-Bereitschaft hat? Von Christina Wiesmann | 28.11.2022, 15:29 Uhr

Unfalltod, Freitod oder eine zunächst unklare Todesursache: Wenn die Polizei anruft, kommt in Melle der Bestatter, der gerade Polizei-Bereitschaft hat an den Ort des Geschehens. Bestatter Benjamin Heitz gibt Einblick in diesen Dienst.