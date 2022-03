Mit Fahrradkorsos und anderen Aktionen werben die Radwegevereine Himmern und Allendorf seit mehreren Jahren für den Bau der beiden Radwege entlang der vielbefahrenen Landesstraßen. FOTO: Jannik Hehemann Stadt erarbeitet ein Radwegekonzept Melle und seine Radwege: Wo in diesem Jahr gebaut wird und wo es Lücken gibt Von Simone Grawe | 13.03.2022, 11:40 Uhr

Wie dicht ist das Radwegenetz in Melle? An welchen Straßen werden in absehbarer Zeit weitere Verbindungen gebaut und wo gibt es Lücken? Die Stadt ist diesen Fragen nachgegangen.