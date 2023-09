Laut Polizei sind die Einbrecher durch eine Kellertür in das Haus im Bereich der Bremer-Tor-Straße/Wiehengebirgsstraße in Buer gekommen. Der Einbruch ist demnach am Samstag zwischen 16 Uhr und 20.45 Uhr passiert. Ob es sich um einen oder mehrere Täter handelt, ist noch unklar.

Alle Räumlichkeiten in dem Einfamilienhaus wurden von den Unbekannten durchwühlt und es wurden unter anderem Bargeld sowie Schmuck entwendet, so die Polizei, die nun nach Zeugen der Tat sucht. Wer insbesondere Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen hat, sollte sich bei der Polizei in Melle unter Telefonnummer: 05422/92260 melden.