Die Stadt Melle will beim Heizen öffentlicher Gebäude Energie einsparen. FOTO: dpa/Hauke-Christian Dittrich (Symbolfoto) up-down up-down Stadt will Energie einsparen In den Meller Schulen und in den Bädern wird es kälter Von Simone Grawe | 12.08.2022, 15:15 Uhr

Strom sparen, den Gasverbrauch senken: Vor dem Hintergrund der Energiekrise und dem Mangel an Gas sieht sich auch die Stadt Melle in der Pflicht, Energie einzusparen. In welchen Bereichen kann Energie eingespart und damit Kosten gesenkt werden? Ein Krisenstab „Energieversorgung“ soll das herausfinden. Auch ein Notfallplan wird erarbeitet.