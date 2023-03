Ilse Losa 1988 bei einem Besuch in Melle. Archivfoto: Doris Horst up-down up-down In Buer geboren, geflüchtet nach Portugal Melle soll „frauenOrt“ werden und jüdische Schriftstellerin Ilse Losa würdigen Von Petra Ropers | 09.03.2023, 08:24 Uhr

Ihre Zahl wächst stetig: Städte und Gemeinden in ganz Niedersachsen weisen als „frauenORTE“ auf bedeutende Frauen in Historie und Gegenwart hin. Auch Melle soll sich einreihen und so die Exilschriftstellerin Ilse Losa würdigen.