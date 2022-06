Die Organisatoren Dieter Kintscher, Thomas Gebauer und Frank Aulbert vom Ortsrat freuen sich auf das Dorffest. FOTO: Madlen Böert Dorffest am 25. Juni 2022 Melle-Riemsloh: Karussell und DJ am Kastanienplatz Von Madlen Böert | 20.06.2022, 14:08 Uhr

Am Samstag, den 25. Juni 2022, steigt in Riemsloh am Kastanienplatz ein Dorffest: Nachmittags geht es los mit einem Programm für die ganze Familie, abends wird mit einem DJ weitergefeiert.