Das Ärzteteam in Neuenkirchen: Andreas Wehefritz (links) mit Sarah und Kai Kollmeyer. Foto: Ina Wemhöner
Herausforderungen, Privatleben, Pläne Nun offiziell in Praxis Neuenkirchen: Hausärztin Sarah Kollmeyer stellt sich vor Von Ina Wemhöner | 18.03.2023, 11:31 Uhr

Egal, ob auf dem Land oder in Großstädten: Überall fehlen Ärzte. Sarah Kollmeyer will gegen diesen erschreckenden Trend ankämpfen. Die 43-Jährige ist jetzt auch offiziell die neue Hausärztin in der Praxis Neuenkirchen.