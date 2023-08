So einen prominenten Gast hat die Stadt nicht jeden Tag zu Besuch: Der TV-Koch Johann Lafer war am Wochenende wegen einer Veranstaltung in der Region unterwegs und hatte auch Station in Melle gemacht. „Es war wohl relativ spontan, er buchte ein Zimmer im Hotel am Markt gleich über unserem Restaurant“, erzählt Oxana Savvidis. Gegen 23 Uhr stand der berühmte Fernsehkoch mit drei weiteren Gästen dann plötzlich im Lokal der Meller Familie.

Der TV-Koch Johann Lafer hat am Wochenende bei Stylianos Savvidis im Restaurant Zeus gegessen. Der Meller Koch berichtet über diesen überraschenden Besuch. Foto: Savvidis

„Wir hatten am Abend noch einen Stammtisch bewirtet und waren über den Besuch sehr überrascht – haben uns aber total gefreut“, sagt die Wirtin. Das Ehepaar Savvidis beschreibt den österreichischen Fernsehkoch und Buchautor als sehr sympathisch und freundlich. „Er war ganz normal, überhaupt nicht abgehoben, sondern sehr nett und gesprächig“, sagt Inhaber Stylianos Savvidis.

In der Küche experimentieren

Für ihn sei es auch kein Problem gewesen, um 23 Uhr nochmal eine paar Highlights seiner Kochkünste für Lafer zu präsentieren. „Ich hatte viele Zutaten wie Spargel, Lachs oder Lammfilet eh schon vorher eingekauft und somit parat“, so der Meller, der seine Kochlehre in Griechenland absolviert hat. Diese Auswahl an Zutaten habe er zum einen auch immer in der Küche, da seine Frau Oxana ein absoluter Fan seines zubereiteten Spargelpürees sei, das er regelmäßig für sie kocht. „Mein Mann probiert sowieso in der Küche immer jede Menge außergewöhnliche und neue Gerichte aus – er experimentiert einfach gerne und ist dabei kreativ.“

Spargelpüree und Lammfilets für Johann Lafer

Auch für Johann Lafer wollte Stylianos Savvidis etwas Besonderes zubereiten und ihm zeigen, dass er auch gehobene Küche bieten kann – wie er es einst als Koch in einem Restaurant am Bodensee angeboten hat.

Dem berühmten TV-Koch wurde im Zeus somit Spargelpüree mit gegrillten Lachs und frischem Gemüse aufgetischt. Seine Geheimzutaten sind unter anderem Apfelessig, Rotwein und Honig, verrät der Meller. Zudem gab es Pinsa, das ähnlich wie Pizzabrot schmeckt, mit Lammfilets.

Als junger Koch habe er im Restaurant auch schon den ein oder anderen Star am Bodensee bekocht, wie Stylianos Savvidis erzählt. Foto: Savvidis

„Als ich ihm die Gerichte servierte, probierte er alles durch und sagte dann, er wolle den Koch sprechen“, schildert die zweifache Mutter. Als ihr Mann aus der Küche kam und an den Gästetisch trat, gab es jedoch keine Kritik, sondern ein großes Lob. „Er umarmte mich sogar und machte mir Komplimente für diese Gerichte.“ Später habe es auch einen Rezept-Austausch gegeben, verrät Savvidis.

Neue Pläne für den Heimathof

Für den Meller Koch ist dies vor allem eine Bestätigung, dass er auch gehobene Küche präsentieren kann und seine Gerichte sogar bei einem ehemaligen Sternekoch Anklang finden.

Diesen Stil würde er gerne weiterverfolgen: „Wir haben uns für die Nachfolge des Heimathofes in Melle beworben und würden dort liebend gerne dieses Konzept weiterführen.“ Noch sei jedoch unklar, ob dieser Plan aufgehen werde, da die Bewerbungsfrist erst am 25. August endet. „Wir möchten in Melle bleiben und diese Vision umsetzten, aber wenn es nicht klappen sollte, haben wir noch ein Angebot aus Konstanz, wo wir ein Restaurant führen könnten.“

Für die Familie Savvidis sei jedoch Melle die erste Wahl: „Hier habe ich meine Frau kennengelernt und meine zwei Kinder sind hier aufgewachsen. Es wäre schade, dies alles hinter sich zu lassen.“ Eins stehe jedoch fest, das Restaurant Zeus am Markt werde die Familie nicht weiterführen.