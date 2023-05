Holterdorf singt: Zur Einweihung des neuen Rastplatzes gab es sogar Live-Musik. Foto: Petra Ropers up-down up-down Bau neuer Radwege Für mehr Sicherheit: Initiative Neuenkirchen nimmt Redecker Straße in den Blick Von Petra Ropers | 01.05.2023, 13:51 Uhr

Nach dem Radweg ist vor dem Radweg – zumindest in Neuenkirchen. Dort hat die Radweginitiative Holterdorf maßgeblich zur Realisierung des Radweges an der Holterdorfer Straße beigetragen. Nun nehmen die Aktiven als Radweginitiative Neuenkirchen gleich das nächste Projekt in den Blick.