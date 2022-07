Default Bild FOTO: Archiv up-down up-down Melle Infoabend zu Kurs für Tagesmütter 24.02.2012, 15:08 Uhr

Am Dienstag, 28. Februar, informiert die Volkshochschule Osnabrücker Land (VHS) ab 18 Uhr im evangelischen Gemeindehaus St. Petri, Markt 17, in Melle-Mitte über die nächste „Qualifizierung zur Tagesmutter“. Die wird ab dem 17. April in Zusammenarbeit mit der Gleichstellungsbeauftragten und dem Familienservicebüro durchgeführt.