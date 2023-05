Der Bedarf an Betreuungsplätze in Melle steigt. Bis 2030 könnten im Krippenbereich über 200 Plätze fehlen. Symbolfoto: dpa/Heiko Rebsch up-down up-down Stadt legt umfangreiche Zahlen vor Prognose: Im Jahr 2030 fehlen in Melle über 200 Krippenplätze Von Simone Grawe | 25.05.2023, 11:33 Uhr

Die Diskussion um fehlende Kita-Plätze in Melle hält an. Zum Sommer 2023 erhalten 55 Kindergartenkinder keinen Platz, und im Krippenbereich fehlen sogar 66 Plätze. Wie kann die Stadt den steigenden Bedarf decken? Amtsleiterin Mareike Mons wagt einen Blick in die Zukunft – bis 2030.